“Avanti un altro”, Luca Laurenti cade dal palo

Piccola disavventura per Luca Laurenti ad "Avanti un altro". Come di consueto il conduttore doveva raggiungere dalla sua postazione sopra elevata Paolo Bonolis scendendo lungo un palo. Questa volta, però, Laurenti non è riuscito a frenare in tempo la caduta atterrando rovinosamente per terra. La disavventura non è passata inosservata e Paolo Bonolis ne approfittato per fare qualche battuta ai danni del povero conduttore che intanto si riprendeva dal colpo ricevuto.