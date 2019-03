"Avanti un Altro", Bonolis "tira le orecchie" al valletto Daniel Nilsson per aver allungato le mani su una concorrente

Dopo la vicenda dello schiaffo subito da Paolo Bonolis per aver riso a una gaffe di Luca Laurenti, il valletto di "Avanti un Altro" torna a far parlare di sè per una nuova gag andata in onda durante la puntata di mercoledì 6 marzo. Nel corso della trasmissione, Daniel Nilsson è entrato in scena venendo travolto dall'affetto delle sue numerose fan e mentre Bonolis cercava di riportare ordine nel suo studio, il Bonus avrebbe allungato le mani sulla concorrente in gara, Flavia.



Immediata la reazione del conduttore, che ha richiamato all'attenzione il valletto invitandolo a tenere le mani a posto: "Punto numero 1, c'è il fidanzato. 2, per quale motivo hai toccato la signora?". Nilsson ha provato in tutti i modi a difendersi dalle accuse, ma sembra proprio che sia stato in colto in flagrante.