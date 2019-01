"Amici", primo appuntamento speciale del 2019 e tre nuovi banchi

Primo appuntamento speciale dell'anno con la scuola di "Amici" di Maria de Filippi alle 14.10 su Canale 5 e primo cambio: 3 nuovi banchi infatti sono stati assegnati a 3 degli allievi esclusi. Per il ballo entrano Vincenzo e Rafel ed escono Arianna e Mimmi. Per il canto Alvis ha la meglio su Giacomo ed Eva . Quattordici in tutto gli allievi che ricominciano le sfide, scendendo in campo divisi in due squadre, "Atene" e "Sparta".

Per i ragazzi vincere le prove significa proseguire la corsa verso la Fase Serale della diciottesima edizione con l’obiettivo di partecipare in primavera alla manche che potrebbe realizzare il proprio sogno.



Per il momento la classe è formata, per il ballo, da Miguel Chavez, Vincenzo, Rafael, Marco Alimenti, Mowgli, e Gianmarco Galati; per il canto da Giordana Angi, Tish, Mameli, Daniel Piccirillo, Alessandro Casillo, Alvis, Jefeo e Alberto Urso.



A decidere il destino degli allievi in sfida cinque giudici esterni: per il ballo i coreografi Kledi Kadiu, Roman Froz, Natalia Titova e la giornalista e critico di danza Francesca Bernabini. Per il canto il produttore discografico internazionale Charlie Rapino.



Intanto da questa settimana ha preso il via una striscia quotidiana in daytime (ore 16.10) che trasmette la striscia sulla vita nella scuola tra lezioni, studio, prove e kit da sfide.