"Amici Celebrities", Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano i primi eliminati

"Non volevo dirlo, ma è stata Maria De Filippi a farmi eliminare, così posso fare 'Tu si que vales'". Martin Castrogiovanni prova a sdrammatizzare subito dopo l'eliminazione da "Amici Celebrities", la versione vip del talent che sabato 21 settembre ha preso il via su Canale 5.



L'ex rugbista è stato il primo a dover abbandonare la trasmissione dopo un testa a testa con Filippo Bisciglia, che invece prosegue la sua esperienza facendo tesoro dei numerosi complimenti ricevuti dagli altri concorrenti in gara.



Al termine della seconda manche, però, anche Chiara Giordano è stata costretta a lasciare il programma. "Mi sono divertita tantissimo - ha commentato dopo il verdetto che l'ha vista in sfida con Emanuele Filiberto di Savoia - io continuo a ballare".