"Amici Celebrities", Bastianich si presenta: “Quando suono non rispondo neanche al telefono”

Bandana, cappellino e maglietta di "Amici". Si presenta così l’imprenditore Joe Bastianich, che ha deciso di partecipare all'edizione 2019 di “Amici Celebrities”.



“Sono nato in una famiglia italiana – racconta in una breve video introduzione - ero un bambino molto diverso. Per me la musica era il modo di essere come i miei amichetti. Quando mi ci dedico neanche rispondo a telefono”.



Bastianich ha eseguito un brano country, non molto apprezzato dal giudice Platinette, che ha commentato: “Esecuzione encomiabile, ma non ho sentito abbastanza passione”. Bastianich ha perso la sfida contro l'ex calciatore Ciro Ferrara: 6 a 7,5 il risultato finale.