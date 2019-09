"Amici Celebrities", si apre la sfida per scoprire i talenti inaspettati

Prende il via sabato 20 settembre, in prima serata su Canale 5, "Amici Celebrities". Una grande novità per il marchio "Amici", il talent più longevo della tv che da diciotto stagioni sforna talenti dello spettacolo. In questa edizione riservata alle celebrità, ci saranno dodici partecipanti divisi in due squadre: solo uno di loro vincerà. A condurre ci sarà Maria De Filippi. Ospiti della prima puntata J-Ax e Giusy Ferreri.