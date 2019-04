“Amici 18”, Rudy Zerbi attacca Giordana: “Fai sempre la vittima”

La seconda manche dell’ultima puntata serale di “Amici 18” parte coi duetti Irama-Giordana contro Arisa-Alberto. I primi si esibiscono sulle note di “Bella e Rovinata”, mentre i secondi cantano una versione riadattata di “Guarda che luna”, convincendo i professori e portando il punto alla squadra Blu.



Nella seconda sfida invece è il turno dei ballerini: Vincenzo vs Rafael, che pareggia per i Bianchi. La terza prova è la più sentita. A confrontarsi sono Giordana e Tish. La cantante della squadra Bianca, che critica i pezzi che le sono stati assegnati da Rudy Zerbi, si esibisce su "La Notte" di Arisa e "Nothing Compares to You" di Sinead O’Connor, mentre quella della squadra Blu canta "Albergo a Ore" di Herbert Pagani ed "Enjoy the Silence". Il pezzo comune è "Purple Rain". Essendo la terza prova, il risultato rimane secretato.



Prima della prova però il duello è tutto verbale tra Rudy e Giordana. Il giudice ha criticato nuovamente la cantante, dicendole che non è per niente originale, e lei non è riuscita a trattenere le lacrime mentre rispondeva: “Sto aspettando che finisci così posso cantare. Mi dispiace, ma non riesco a controllare le mie emozioni. E piango. Albergo a ore non è più popolare de La notte“.



Tutt'altro che coinvinto, Rudy ha infierito: “Questo è il momento vittima di Giordana. Smettila di fare la vittima! C’è un pezzo in comune ed è Purple Rain. Questo è un autogol perché io avevo fatto tutto per far risaltare lei”.