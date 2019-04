“Amici 18”, John Travolta ospite a sorpresa durante la prima prova di ballo

Quinto appuntamento con il serale di "Amici 18", il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Si parte con un’assenza: Ricky Martin, capitano della squadra bianca, non era presente: il re del pop latino era impegnato in un evento di beneficenza nella sua Portorico. Ricky sarà comunque al suo posto dalla prossima puntata. A sostituirlo ci ha pensato Fabio Rovazzi.



La prima sfida di ballo, quella tra Umberto e Valentina, vede un protagonista inatteso: John Travolta. L’attore americano ha accompagnato i due ballerini sulle note e sui passi dei suoi film più famosi. Da “Staying Alive” che lo ha consacrato ne “La Febbre del Sabato Sera” passando per “Grease”, fino alla scena cult di “Pulp Fiction” in cui balla con Uma Thurman. La sorpresa per i ragazzi è stata incredibile, tanto che Umberto e Valentina non hanno praticamente detto nulla a fine prova, bloccati dall’emozione, ma hanno ringraziato John.