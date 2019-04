“Amici”, Renato Zero: “Ragazzi, cercate di raggiungermi perché ho bisogno di un erede"

Una sfida impossibile. Questo quello che ha proposto Renato Zero, grande ospite dell’ultima puntata di “Amici”, ai ragazzi della scuola di Maria De Filippi. A sfidarsi Alvis e Alberto, rispettivamente della squadra bianca – quella capitanata da Ricky Martin – e della squadra blu – capitanata da Vittorio Grigolo.



I due ragazzi hanno iniziato a cantare sulle note di “Amico Assoluto”, uno dei pezzi più noti di Renato Zero. A metà canzone, mentre i due si sfidano a colpi di strofe, Renato entra in studio e inizia a cantare con loro, che, visibilmente emozionati, hanno dovuto mantenere la concentrazione fino alla fine.



Renato poi ha esortato tutti gli allievi della scuola: “Ragazzi impegnatevi tutti i giorni. Dovete raggiungermi. Prima o poi avrò bisogno di un erede”.