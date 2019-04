"Amici 18", per il quinto appuntamento sul palco John Travolta, Irama e Arisa

Quinto appuntamento, sabato 27 aprile, in prima serata su Canale 5, con Maria De Filippi e il Serale di “Amici 18”. Sorpresa per i ragazzi che devono affrontare una prova di ballo proibitiva insieme a un'icona del cinema internazionale: l'attore, cantante e ballerino John Travolta. A duettare con i talents ancora in gara il cantautore vincitore di "Amici 17" Irama e Arisa.