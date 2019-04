"Amici 18", Loredana Bertè si scaglia ancora contro Vincenzo: "Basta, io non gli parlo più"

Nonostante le accuse di bullismo mosse da Ricky Martin nel corso della precedente puntata, Loredana Bertè perde ancora le staffe con Vincenzo. Nel serale di "Amici 18", accusa infatti il ballerino di essere troppo arrogante, opinione peraltro già espressa in un comunicato prima della puntata: "Quello che io ho fatto con te è darti consigli. Ma qualunque cosa io ti abbia detto è stata presa come 'lesa maestà', hai preso i miei consigli come pietre scagliate. Invece i consigli servono a riflettere per poi progredire. Allora io a te non dico più niente, non commento e nemmeno perderò il mio tempo nel darti una sfida. Tanto a te un giudice non serve a niente".



Di fatto sabato sera Vincenzo non si è visto assegnare alcuna sfida da un giudice unico, eventualità che l'ha spinto a replicare dicendo che la Bertè non è versatile nè competente e non dovrebbe permettersi di giudicare. Le accuse non sono state gradite dalla cantante, che inizialmente si chiude in un "silenzio stampa" ma all'ennesima richiesta del ballerino di poter dire la sua sbotta: "Parla quanto ti pare, non me ne frega un c**o".