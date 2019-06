"All Together Now", Martina è la prima finalista del programma

Il voto del "muro umano" di "All Together Now" è unanime: Martina andrà in finale. La cantautrice ha convinto i 100 giudici ed è riuscita a conquistare un voto da ciascuno di loro. Questo le permetterà di saltare la semifinale e di gareggiare direttamente durante l'ultima puntata del programma musicale di Canale Cinque, per tentare di aggiudicarsi i 50mila euro destinati al vincitore.



Inutile dire che l'entusiasmo della conduttrice, Michelle Huzinker, è stato fortissimo perchè Martina è la prima concorrente che, al momento, è riuscita a raggiungere questo risultato.