Dennis Fantina, da "Saranno Famosi" a "All Together Now": "Ho due figli e sono disoccupato"

Nel 2001 ha vinto la prima edizione di "Saranno Famosi" il talent di Maria De FIlippi, conosciuto oggi con il nome di "Amici". Ma per Dennis Fantina le cose non sono andate come sperava e, a distanza di 18 anni da quella vittoria, si è presentato come concorrente a "All Together Now". "Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica", ha raccontato Fantina.



La musica di Dennis ha subito scaldato il "muro umano" dei 100 giudici, del programma musicale di Canale 5, ma non lo ha convinto alla prima esibizione. Fiducia che, invece, è riuscito a ottenere al secondo turno conquistando un posto in semifinale.