"All Together Now", Manuel si commuove e il muro dei giudici lo incita: "Vai avanti"

Manuel non riesce a reggere l'emozione e, durante la terza puntata di "All Together Now", si commuove mentre canta "True colors" di Cindy Lauper. Il muro dei 100 giudici, allora, ha inziato a incitarlo urlando: "Non piangere, respira vai avanti". Il ragazzo ha concluso il brano riuscendo a raggiungere ben 99 voti e andando direttamente in semifinale.



L'unico giudice che non ha votato Manuel è stato Ronnie Jones che ha spiegato: "Sei partito benissimo, ma poi ti sei perso".