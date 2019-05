"All Together Now", Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi cantano "Faccio quello che voglio"

"Che bello averti qua", ha urlato Michelle Hunziker dopo aver duettato con Fabio Rovazzi durante la seconda puntata di "All Together Now", il nuovo programma musicale di Canale 5. I due hanno cantato "Faccio quello che voglio" e nel mezzo dell'esibizione è intervenuto anche J-Ax con le sue strofe rap.



Uno spettacolo che ha coinvolto tutto lo studio e non solo il "muro umano" dei giudici, tanto che la Hunziker si è avvicinata al pubblico e ha presentato a Rovazzi una signora. La donna ha stupito tutti quando è riuscita a ballare molto bene un altro brano di Rovazzi: "Andiamo a comandare". Così bene che il cantante non ha avuto dubbi: "La coinvolgerò nel mio prossimo video".



"All Together Now" è una trasmissione televisiva dedicata alla musica. Durante le diverse puntate 50 concorrenti si esibiranno davanti a "muro umano" di cento giudici. L'obiettivo? Cercare di convincerli del loro talento in un solo minuto e mezzo.