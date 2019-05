"All Together Now", il "muro umano" dei giudici intona un coinvolgente medley a base di Kiki Dee Band e Queen

"All Together Now" è un programma musicale dove cinquanta concorrenti si esibiscono davanti ad un "muro" di cento giudici, cercando di convincerli della loro bravura in un solo minuto e mezzo. Proprio questo "muro umano" è stato protagonista della sigla di apertura del programma, un coinvolgente medley sulle note di Kiki Dee Band e dei Queen: oltre ai conduttori Michelle Hunziker e J-Ax, tra i componenti si notano subito Simona Bencini, Mietta, le Donatella e Benedetta Caretta. In chiusura il microfono passa tutto a Michelle, che intona "Somebody to Love".