Michelle Hunziker e J-Ax, la nuova coppia della tv a “Verissimo”

La nuova coppia della televisione italiana: Michelle Hunziker e J-Ax. La conduttrice svizzera e il rapper, leader degli Articolo 31, da giovedì presenteranno “All together now”, il nuovo game show musicale di Canale 5. I due, ospiti di “Verissimo”, spiegano il funzionamento del talent: “Il concorrente dovrà iniziare a cantare – racconta Michelle Hunziker – e convincere un muro di 100 giudici. Il punteggio sarà deciso da quanti giudici inizieranno a cantare insieme a lui”. un talent diverso rispetto a quelli cui siamo abituati, come specifica J-Ax: “Qua non si promette il successo o un contratto discografico, ci saranno semplicemente persone che cantano per passione, ma che nella vita fanno tutt’altro”. Chi invece si è già cimentata in un nuovo genere è proprio Michelle Hunziker che, con il suo pezzo trap, ha già ottenuto più di due milioni di visualizzazioni. La conduttrice si esibisce proprio sulle note di “Michkere”, rappando in diretta nello studio di Silvia Toffanin.