DA GIOVEDI' SU CANALE 5 14 maggio 2019 18:41 Michelle Hunziker presenta "All Together Now": 50 cantanti alla prova di un "Muro" di 100 giurati guidati da J-Ax Parte giovedì 16 maggio, in prima serata su Canale 5, il nuovo talent dove i cantanti si sottopongono al giudizio di una maxi giuria

Parte giovedì, in prima serata su Canale 5, "All Together Now", il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker con J-Ax presidente di giuria. Gli ingredienti sono la musica e un "Muro" di 100 giurati, con 50 concorrenti per un solo vincitore. E' tratto da un format inglese giunto già alla terza serie. Tra i giurati Al Bano, Iva Zanicchi, Ron, Nek e Le Donatella. La regia è di Roberto Cenci.

Il programma, partito nel gennaio dello scorso anno sulla rete inglese BBC One, ha ottenuto da subito un successo incredibile affermandosi in poco più di un anno come il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Saranno 6 le puntate di questa prima versione italiana.



Ma come funziona la gara? I 50 concorrenti, tutti amatori e semiprofessionisti, si sottoporranno al giudizio del Muro. La giuria valuterà e commenterà a microfoni aperti e senza freni (anche nel corso delle performance) la presentazione, il look, la simpatia, la postura e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riuscirà a entusiasmare ed emozionare la giuria, al punto tale da spingerla ad alzarsi, per ballare e cantare, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso. Infatti, ogni volta che un membro del Muro si alzerà e canterà, attribuirà il proprio voto al concorrente. Otterrà il punteggio maggiore chi riuscirà a fare alzare il maggior numero di giudici. Alla semifinale arriveranno 20 concorrenti e alla finalissima 10, più gli eventuali concorrenti che hanno ottenuto il consenso unanime del Muro, cioè un punteggio pari a 100. Si sfideranno uno contro uno fino alla vittoria finale che decreterà il vincitore assoluto della prima edizione di "All Together Now" che si aggiudicherà un premio da 50mila euro.