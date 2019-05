Michelle Hunziker è una sorridente trap queen

La grinta è quella di una cantante trap di lungo corso e l'autoironia che da sempre la contraddistingue aiuta: Michelle Hunziker come non l'abbiamo mai vista. E' online "Michkere", il video ha come protagonista la showgirl come una sorridente trap queen. Per l'occasione J-Ax si cala nei panni di regista e produttore musicale. L'accoppiata artistica nasce dalla realizzazione della prima edizione italiana di "All Together Now", dal 16 amggio su Canale 5.