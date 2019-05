"All Together Now", J-Ax canta "Tutto tua madre" e commuove il "muro" dei 100 giudici

E' un "muro umano" commosso quello delle terza puntata di "All Together Now", dopo l'esibizione di J-Ax. Il rapper con l'accompagnamento del musicista Paolo Jannacci, ha cantato "Tutto tua madre", il brano dedicato alla sua bambina. "Stasera ci hai davvero fatti emozionare". Ringrazia così l'artista, la conduttrice del programma musicale di Canale 5, Michelle Huzinker, insieme all'applauso dei 100 giudici.



"Questa è una canzone che la vita ha scritto per me", ha raccontanto J-Ax che aggiunge: "Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi, vedere le nostre differenze annullarsi mentre cantiamo insieme è bellissimo".