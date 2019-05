Ha cantato "Just The Way You Are" di Barry White, ma ciò che ha stupito i giudici di "All Together Now" è stata la sua voce. Nessuno si sarebbe aspettato un timbro così blues dal giovane Luca che ha fatto emozionare anche J-Ax. "Non sei bravo, sei bravissimo", ha detto il rapper con gli occhi lucidi.



Luca ha ottenuto 95 voti favorevoli da parte del "muro umano" composto dai 100 gudici del programma musicale di Canale 5. Per questo motivo, non è stato difficile passare in semifinale che si terrà durante la quinta puntata della competizione presentata da Michelle Hunziker e J-Ax.