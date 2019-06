“All Together Now”, il rap di Michelle Hunziker: “Presento la realtà non i reality”

E' scatenata Michelle Hunziker durante l'ultima punatata di "All Together Now", il programma musicale di Canale 5. La conduttrice è entrata in studio rappando: "Presento la realtà non i reality", canta Michelle parafrasando.



La trasmisisone arrivata alla sua sesta punatata, la finalissima, decreterà il vincitore che si aggiudicherà 50mila euro. Tanti gli ospiti d'onore della serata. Al bano, Nek, Ron e la soprana Ivana Canovic si sono aggiunti al muro "umano" dei giudici, mentre Renato Zero osserva le esibizioni degli sfidanti da dietro le quinte.