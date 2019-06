"All Together Now": ecco i finalisti del programma musicale di Canale 5

Martina e Alessandra avevano già conquistato la finale per direttissima ottenendo un voto unanime dalla giuria ma, assieme a loro, la semifinale di "All Together Now" del 14 giugno ha decretato altri dieci finalisti che andranno a comporre la rosa di cantanti pronta a sfidarsi nella prova definitiva la prossima settimana, che deciderà il cantante meritevole di portarsi a casa i 50mila euro di montepremi in palio. Per festeggiarli, Michelle Hunziker li chiama tutti sul palco e chiede a Marc Mari e Alma Manera di cantare "Libiamo nei lieti calici" - il celebre episodio in tempo di valzer del primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi.