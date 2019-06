"All Together Now", i cinque semifinalisti della quarta puntata del programma musicale di Canale 5

Erica, Antonio, Carlo, Samuele e Anna. Sono questi nomi dei cinque i semifinalisti della quarta puntata di "All Together Now". Insieme a loro, per la prima volta, ci sono anche due finaliste: Martina e Alessandra. Le due ragazze hanno conquistato il "muro umano" dei giudici ottenendo, entrambe, 100 punti. Ciò permetterà loro di saltare la semifinale e di gareggiare direttemente nel corso dell'ultima puntata del programma musicale di Canale 5.