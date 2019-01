"Adrian", la serie evento di Celentano parte con una doppia serata

Finalmente c'è la data di messa in onda. "Adrian", il graphic novel animato di Adriano Celentano, progetto al quale l'artista lavora da tempo, partirà il 21 e 22 gennaio su Canale 5 per poi proseguire il lunedì sera. In tutto saranno nove puntate. "Adrian" sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona. Sul palco, accanto a incursioni "live" dello stesso artista, è attesa Michelle Hunziker.