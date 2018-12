"Adrian", arriva Celentano in versione supereroe in lotta contro il male

Una produzione da decine di milioni di euro, più di mille animatori da tre continenti diversi, Cina, Africa e Europa, oltre 10mila scene, un'equipe di centinaia di tecnici professionisti della scrittura, del disegno, del suono, della musica e della recitazione. "Adrian" è tutto questo, una sfida senza precedenti, ma soprattutto un progetto fortemente voluto al quale Celentano lavora da tempo e per il quale si è avvalso di molte collaborazioni celebri: nell'elaborazione del testi, di Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) e di alcuni giovani sceneggiatori della scuola Holden dello scrittore Alessandro Baricco, per le iconografie e i disegni di Milo Manara e di Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora de "La vita è bella" per le musiche.



Ambientato in un futuro non meglio specificato, il racconto si snoda tra fantasy e realtà in un mondo retto da una dittatura che esercita un potere corrotto, costringendo il popolo a omologarsi. A combattere il male, con un pizzico di ironia, sarà un semplice orologiaio mosso da ideali di libertà e bellezza, Adrian-Celentano.

Tanti i riferimenti legati alla storia del cantante, dalla vita di quartiere nella iconica via Gluck, dove l'artista ha davvero lavorato come orologiaio, alle tematiche su ambiente, politica, consumismo e lotta alla violenza sulle donne Celentano-Adrian è l'eroe che affronta il male con un pizzico di ironia come ha sempre fatto anche nella realtà



Un cartoon con tantissima musica, dalle hit del repertorio di Celentano alle musiche originali di Piovani e, dal 25 gennaio sarà anche disponibile un doppio cd, disponibile anche in vinile. Ogni serata verrà inoltre preceduta da uno show in diretta dal Teatro Comploy del quartiere multietnico Veronetta a Verona. E chissà che per la prima puntata non salga sul palco proprio il supereroe Adriano Celentano in carne ed ossa.