Matilde Villa a Tgcom24: "L'Italia è una squadra temibile | Piano B della vita? C'è sempre stata solo la pallacanestro"

È stata tosta. Ci tenevo veramente tantissimo a disputare l'Europeo, soprattutto perché avevamo la fase del girone in casa a Bologna. Come ho già detto per Sprea, non sempre le cose vanno come ce lo aspettiamo e gli infortuni fanno parte del percorso di noi giocatrici. Non possiamo cambiare niente. Ha fatto molto male saltare il torneo, soprattutto perché l'infortunio che ho avuto mi ha tolto dal campo per praticamente 9-10 mesi. Almeno ho avuto la fortuna di poter seguire la squadra, nella fase in casa, e qui sono riuscita a tifare da bordo campo. Però non ti mentirò: c'erano un sacco di emozioni che provavo in quel momento perché la voglia di stare lì in campo con le ragazze era altissima.