Sarah Fahr a Tgcom24: "Contro questa Italvolley diventano tutte agguerrite | Per il futuro sogno un B&B fra le colline"

È stato fondamentale, direi. Quell’anno sono rientrata a giocare a gennaio, ma con il club abbiamo avuto tantissimi impegni. Giocavamo ogni tre giorni e avevo finito la stagione non al 100%. Tanto stress, per me e il mio ginocchio. Il mio corpo, in tutti modi possibili e immaginabili, ha cercato di mandarmi messaggi. Una volta si gonfiava il ginocchio, tornavo a giocare e si riapriva una lesione, mi fermavo e sorgeva qualche altra problematica. Nelle settimane prima degli Europei non mi sono mai allenata al massimo e allora ho preso la decisione di rinunciare. La priorità era pensare al mio recupero e porre una buona base fisica: da qui ho lavorato in palestra solo coi pesi. Al raduno con Conegliano ho ripreso senza problemi. La scelta della rinuncia, certamente presa a malincuore, è stata la decisione migliore presa in quel momento. Per fortuna ho ascoltato me e il mio corpo, per fortuna mi sono data il tempo per tornare a giocare bene.