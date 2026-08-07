"Non voleva lavarsi, né mangiare": la testimonianza del massaggiatore di Maradona

"All'inizio del periodo di isolamento domiciliare, Maradona si è ristabilito psicologicamente. Aveva ritrovato la sua grinta rispetto a prima, quando faceva fatica ad avviare conversazioni o aveva vuoti di memoria. Fisicamente, per quanto riguarda le capacità motorie, era lo stesso di sempre. Aveva difficoltà a camminare e a muoversi". Ha iniziato così il suo racconto Taffarel, per poi spiegare il peggioramento delle condizioni e le dubbiose decisioni prese dallo staff medico dell'ex Napoli. Decisioni che potrebbero averne causato la morte.