La fiorettista Martina Favaretto a Tgcom24: "L'oro mondiale è un sogno | La scherma non è tutto, voglio anche la toga"

I Mondiali sono la gara più importante per noi dopo le Olimpiadi. Era un obiettivo, un sogno, che è anche quello di tutti noi schermidori. Però, per un motivo o per un altro, non riuscivo mai a fare quel passo in più. Ho sempre vinto tante gare durante l’anno, ai Mondiali sono arrivata due volte terza. Mi sembrava che questo momento non arrivasse mai. È sempre stata una questione più emotiva che di tecnica o scherma. Ho sempre pensato: 'Chissà se la mia emotività mi permetterà di vincere i Mondiali, di riuscire a vincere una gara che dà un titolo'. Questa cosa mi stava molto stretta. Da anni lavoro con uno psicologo dello sport che mi ha aiutato tanto nel mio percorso per superare questa emotività: l’ansia, la gestione. Che mi facevano mancare negli appuntamenti più importanti. Da un po’ ho visto un vero cambiamento. Nell’ultimo mese, dopo gli Europei non finiti bene, con il mio psicologo ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni per cercare di trovare motivazione, forza e imparare ancora di più a gestire le emozioni. Sono arrivata carica questa volta al Mondiale. C’era ansia, ma l'ho sempre avuta sotto controllo e l'ho trasformata in voglia di vincere. È stata una rivincita contro me stessa.