Lindsey Vonn, il video virale dall'ospedale tra ironia e ringraziamenti scatena le polemiche social
Il video pubblicato dalla sorella Karin Kildow dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso si è trasformato in un caso virale e ha suscitato polemiche social
"Cancellate le app di incontri e andate in un ospedale italiano". Basta una frase ironica, una corsia illuminata e le note di "This Will Be (An Everlasting Love)" di Natalie Cole per trasformare un ricovero in un caso virale. Protagonista indiretta del video è Lindsey Vonn: la campionessa statunitense, operata all'Ospedale Ca' Foncello, è finita al centro di un racconto social che mescola leggerezza, riconoscenza e inevitabilmente polemiche. A pubblicare il filmato è stata la sorella, Karin Kildow, che ha documentato con tono da commedia romantica i giorni trascorsi tra medici e infermieri italiani. Sorrisi, sguardi, camici in movimento: un montaggio brillante che ha superato i 6,5 milioni di visualizzazioni. Poi il cambio di registro. Nella didascalia, l'ironia lascia spazio alla gratitudine: un ringraziamento sentito al personale sanitario per professionalità e umanità dimostrate durante il ricovero.
La presenza di Vonn in Italia era legata agli eventi olimpici verso Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ma un infortunio ha stravolto i piani. L'intervento è riuscito e, dopo alcuni giorni di degenza a Treviso, l'ex sciatrice è rientrata negli Stati Uniti per iniziare la riabilitazione. Le condizioni sono in miglioramento e dalla famiglia filtra ottimismo.
Non sono mancate, però, le critiche. Un commento ha acceso il dibattito sul doppio standard: "E se fosse stato un uomo a filmare delle dottoresse?". Una provocazione che ha diviso gli utenti, anche se la maggioranza ha scelto di concentrarsi sul messaggio positivo. Il senso del post, del resto, è tutto in quell’espressione inglese: silver lining. Trovare un raggio di luce anche nei momenti complicati. Per Lindsey Vonn, l'esperienza italiana non è stata quella immaginata. Ma tra cure efficaci e un pizzico di leggerezza social, da Treviso è partito un messaggio chiaro: perfino da un letto d'ospedale può nascere qualcosa di inaspettatamente positivo. Ed è proprio questo lo spirito che Karin Kildow ha voluto trasmettere: trasformare un imprevisto doloroso in un'occasione per sorridere e dire grazie.
Cosa è successo a Lindsey Vonn e come sta oggi
La presenza di Lindsey Vonn in Italia era legata agli eventi olimpici in vista di Milano-Cortina. Tuttavia, un infortunio ha bruscamente interrotto i suoi programmi. La campionessa è stata operata proprio al Ca' Foncello di Treviso, dove ha trascorso alcuni giorni di ricovero prima di rientrare negli Stati Uniti. Secondo quanto condiviso sui social dalla famiglia, l'intervento è riuscito e la fase post - operatoria è stata affrontata con serenità. Dopo alcuni giorni di degenza e riposo, Vonn è tornata a casa per proseguire la riabilitazione. Le sue condizioni sono in miglioramento e il messaggio che filtra è di ottimismo e gratitudine verso il personale sanitario italiano che l’ha assistita.
Per Lindsey Vonn, l’esperienza italiana non è stata certo quella immaginata all'inizio del viaggio. Ma tra cure efficaci, professionalità e un pizzico di leggerezza social, la parentesi a Treviso si è conclusa con un messaggio chiaro: anche nei momenti difficili si può trovare qualcosa per cui essere riconoscenti.