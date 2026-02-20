Non sono mancate, però, le critiche. Un commento ha acceso il dibattito sul doppio standard: "E se fosse stato un uomo a filmare delle dottoresse?". Una provocazione che ha diviso gli utenti, anche se la maggioranza ha scelto di concentrarsi sul messaggio positivo. Il senso del post, del resto, è tutto in quell’espressione inglese: silver lining. Trovare un raggio di luce anche nei momenti complicati. Per Lindsey Vonn, l'esperienza italiana non è stata quella immaginata. Ma tra cure efficaci e un pizzico di leggerezza social, da Treviso è partito un messaggio chiaro: perfino da un letto d'ospedale può nascere qualcosa di inaspettatamente positivo. Ed è proprio questo lo spirito che Karin Kildow ha voluto trasmettere: trasformare un imprevisto doloroso in un'occasione per sorridere e dire grazie.