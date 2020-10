In attesa delle nozze, Lindsey Vonn festeggia i suoi 36 anni concedendosi un viaggio da sogno ai Caraibi. La campionessa olimpica di sci ha scelto di spegnere le candeline al mare con gli amici e il fidanzato, col quale aspetta di programmare il matrimonio (a fine pandemia). Numerose le immersioni e i tuffi della sportiva che ha regalato immagini fantastiche del suo corpo tonico e sexy.

Lindsey Vonn è in forma pazzesca: guarda le immersioni della sportiva Tgcom24 1 di 34 Instagram 2 di 34 Instagram 3 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 10 di 34 Instagram 11 di 34 Instagram 12 di 34 Instagram 13 di 34 Instagram 14 di 34 Instagram 15 di 34 Instagram 16 di 34 Instagram 17 di 34 Instagram 18 di 34 Instagram 19 di 34 Instagram 20 di 34 Instagram 21 di 34 Instagram 22 di 34 Instagram 23 di 34 Instagram 24 di 34 Instagram 25 di 34 Instagram 26 di 34 Instagram 27 di 34 Instagram 28 di 34 Instagram 29 di 34 Instagram 30 di 34 Instagram 31 di 34 Instagram 32 di 34 Instagram 33 di 34 Instagram 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

La bionda ex sciatrice del Minnesota ha pubblicato diversi scatti dalla barca e in mare e poi ha scritto: “36 anni e sono ancora in pista!”.

Indossa un costume dai colori sgargianti e mostra il suo fisico atletico invitando i follower a seguirla sott’acqua. Sempre pronta a sfidarsi e a tentare nuovi obiettivi, qualche giorno fa la Vonn aveva dichiarato che ad un certo punto della sua carriera aveva pensato anche di gareggiare con le auto da corsa: “Avrei potuto fare il pilota in Formula 1”, poi aveva cambiato idea. Nel suo social non sta mai ferma. Le immersioni sono solo l’ultima delle sue imprese sportive che affronta nel tempo libero…

Leggi anche>Lindsey Vonn al mare, slalom tra curve... nude

Ti potrebbe interessare: