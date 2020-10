Lindsey Vonn mostra cellulite e rotolini: "Orgogliosa del mio corpo 100% naturale"

In costume Lindsey Vonn ha un fisico strepitoso. In vacanza con il compagno e alcuni amici per festeggiare il suo 36esimo compleanno, in costume ha sfoggiato curve da capogiro. Gli hater si sono concentrati come al solito su qualche piccolo inestetismo, senza risaprmiare commenti pesanti. Le loro parole non sono piaciute alla sciatrice statunitense, che è passata al contrattacco postando gli scatti in cui la cellulite è più evidente: "Niente Botox, niente riempitivi, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente. Sono 100% naturale e 100% Lindsey" ha scritto.

La Vonn si mostra così com'è, con qualche inestetismo che non intacca per nulla la sua bellezza. E' in forma e si vede, e poco male per la pelle a buccia d'arancia. "Sono una persona normale ea volte mi muovo, il mio stomaco si piega, la cellulite si manifesta sul sedere o non riempio bene la parte superiore del costume... Ma ricordo sempre come il mio corpo mi ha aiutato realizzare cose incredibili nella mia vita e sono orgoglioso di quanto sono forte", ha scritto mandando a tutte le donne un bel messaggio di autoaccettazione.

"Non sono una taglia zero e per me va benissimo" ha proseguito Lindsey nel suo post. E' orgogliosa del suo corpo e non intende cambiarlo, né con l'aiuto della tecnologia né con quello del chirurgo: "Una cosa che posso promettere a tutti voi è che non ho mai messo su Photoshop le mie foto e sono orgoglioso di non aver mai avuto ufficialmente alcun intervento di chirurgia plastica di alcun tipo. Niente botox, niente riempitivi, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente". Il suo appello va alle persone che non sono in pace con il loro aspetto: "Sii forte, rimani in salute e ama te stesso, non importa cosa dicono gli haters. Un ringraziamento speciale a tutti voi che siete stati positivi e di supporto ... manteniamo viva la cultura della body positivity".

