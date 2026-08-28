C'è un'altra Inter in Europa, è di Andorra e ha fatto la storia: ecco l'Inter Club Escaldes

E poi c'è la storia di Maurizio Pochettino, figlio del noto allenatore Mauricio Pochettino. Nato nel 2001 a Barcellona, il 25enne è arrivato all'Inter Club d'Escaldes nel 2025 dopo le esperienze in Inghilterra e in Spagna. Nella notte dei rigori contro il Drita, ha realizzato uno dei quattro penalty andorrani. Un figlio d'arte nel gruppo che ha regalato all'Andorra una qualificazione senza precedenti e all'Inter di Escaldes un posto nella storia del calcio europeo.