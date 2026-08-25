Eren Dinkci, il calciatore che ha scelto il Werder Brema per stare vicino alla fidanzata malata di leucemia

Il Friburgo ha dato pieno sostegno a Dinkci e alla sua fidanzata fin dall'inizio in realtà, da quando ad aprile la coppia ha reso pubblica la malattia. Anche dopo aver ceduto a gennaio il calciatore turco-tedesco all'Heidenheim, la società del sud della Germania aveva organizzato dei punti di raccolta per trovare nuovi donatori fuori dall’Europa-Park Stadion. Iniziative simili erano state poi prese anche dallo stesso Heidenheim e dal Werder, le altre due squadre della carriera di Dinkci, che alla fine ha sentito il sostegno dell'intera Bundesliga. Non solo, come ha raccontato lui stesso al DeichStube, anche le persone normali hanno preso a cuore la malattia di Cinja: "Recentemente ero seduto con Cinja in un bar a Friburgo, di fronte all'ospedale. Un signore anziano si è avvicinato per augurarci forza. A Heidenheim, un uomo che aveva vissuto una tragedia simile mi ha avvicinato al supermercato e si è aperto con me".