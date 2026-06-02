A Milano va in scena "I run", la corsa di un padre oltre il dolore

Una storia che parla di perdita e rinascita con al centro un giovane padre che ha perso la figlia a causa della leucemia e che sceglie la corsa come strumento per attraversare il dolore e tentare di ricostruire la propria vita. È questa l'immagine potente al centro di "I RUN", il testo della drammaturga danese Line Mørkeby, che dal 2 giugno arriva sulle scene milanesi nella produzione della Dogma Theatre Company, con Filippo Panigazzi diretto da Gabriele Colferai. Lo spettacolo affronta uno dei temi più difficili e universali dell'esperienza umana: l'elaborazione del lutto.