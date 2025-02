Emanuela Aureli sulla perdita della madre: "Morta in un mese, assenza troppo grande”

"È un'assenza troppo grande, che si sente ogni giorno", dichiara con emozione, ricordando quanto sia stato improvviso e devastante l’epilogo della malattia. "Da un mese a questa parte avevamo avuto questa sentenza", racconta. "Di punto in bianco è stata ricoverata in ospedale per curarsi, ma il suo cuore non ce l'ha fatta".