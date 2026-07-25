Sono anni che grandi campioni del passato, ormai ritirati, denunciano episodi di commozione cerebrale causati proprio dai ripetuti impatti con il pallone. A supportare queste denunce ci ha pensato uno studio su 7.600 ex calciatori professionisti dell’Università di Glasgow pubblicato sul New England Journal of Medicine, secondo cui - rispetto a un gruppo di controllo neutro di 23mila persone - nei giocatori era possibile registrare una maggiore mortalità per malattie neurodegenerative e un rischio più elevato di demenza e Alzheimer. Condizioni ancor più accentuate dato che il colpo di testa è pratica diffusa fin dalle giovanili. Quando, come ha spiegato il responsabile di Medicina dello sport della Asl Roma 1 Romano Franceschetti, "il cranio è più sottile e la muscolatura del collo più debole". Uno studio dell’Università di Tor Vergata, con sensori applicati sulla fronte di giovani calciatori, rilevò che l’impatto dei palloni leggeri in gomma era fino a dieci volte inferiore rispetto a quello dei tradizionali palloni di cuoio.