Che dalla sede dell'Inter più volte i dirigenti abbiano alzato la cornetta per protestare riguardo alle designazioni lo si evince da un colloquio sul caso Sozza tra lo stesso Rocchi e Riccardo Pinzani, che nell'Associazione italiana arbitri cura proprio i rapporti con i club. Parlando dell'ex fischietto e ora addetto agli arbitri per l'Inter, Giorgio Schenone, Pinzani afferma: "Mi ha chiamato...". Rocchi risponde: "Lo so, rompono i co****ni l'Inter per questo motivo". E Pinzani aggiunge, tirando in mezzo anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "Schenone m’ha detto: guarda, so che Marotta ne stava parlando con Viglione", cioè il capo dell'ufficio legislativo della Federcalcio. Al che Rocchi sbotta: "Sì, mi hanno chiamato, mi hanno rotto i co****ni, te lo dico io". Poi cambia discorso.