Zac Efron ricoverato per un incidente in piscina a Ibiza, cos’è successo

Zac Efron è stato ricoverato in ospedale a Ibiza dopo un incidente in piscina. Pare che i membri dello staff della villa in cui si trovava lo abbiamo ripescato dall’acqua e portato al pronto soccorso in via precauzionale. L’episodio è avvenuto venerdì sera ma non è ancora chiaro cosa sia successo al 36enne che è stato dimesso la mattina seguente.