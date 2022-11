Zac Efron sale sul ring: nei panni del leggendario wrestler Kevin Von Erich

Nella foto condivisa sui social, l'attore è in azione sul ring mentre esegue un dropkick (il calcio a due piedi). La pellicola diretta da Sean Durkin è una storia biografica sulla famiglia Von Erich, che ha avuto un importante peso nel mondo del wrestling professionistico dagli anni 60 grazie ai fratelli Kevin, Kerry e David che sul grande schermo sono interpretati rispettivamente da Efron, Jeremy Allen White (visto nella serie "The Bear") e Harris Dickinson.

IL TITOLO - Il titolo del film in uscita nel 2023 è un omaggio al nome della mossa finale usata durante la lotta da Kevin Von Erich, inserito nella Hall of Fame della WWE a partire dal 2009.

LE IMMAGINI DI EFRON DAL SET - Alcuni giorni fa il Daily Mail aveva pubblicato delle immagini scattate sul set del film in cui si poteva osservare quanto Zack Efron si fosse calato in una nuova trasformazione fisica: fisico scolpito abbinato a un taglio di capelli vintage a caschetto con tanto di frangia corta, scelto proprio per somigliare il più possibile al protagonista interpretato. Non è la prima volta che la star di "High School Musical" ha subito un drastico cambiamento del suo fisico per interpretare un ruolo. Aveva rinforzato moltissimo il suo fisico per il film "Baywatch" del 2017, che aveva portato a qualche problema e polemica da parte dello stesso Efron.

LA FAMIGLIA VON ERICH - I Von Erich sono state una delle principali dinastie nella storia del wrestling. Il vero cognome era Adkisson e ogni membro è salito sul ring dopo il patriarca Fritz. La famiglia è conosciuta tanto per i successi ottenuti, quanto per le tragedie. Cinque dei sei figli di Fritz sono morti prima del padre in varie circostanze. Ancora oggi i due figli di Kevin Von Erich (ultimo figlio vivente di Fritz), sono wrestler professionisti. Von Erich ha recentemente elogiato Efron e in un'intervista a TMZ ha detto: "Non sono mai stato così bello. Ma lui è stato bravissimo, deve aver lavorato molto duramente".