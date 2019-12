Paura per Zac Efron, ha rischiato la vita per una infezione

Paura per Zac Efron che è stato vittima di una grave infezione mentre si trovava in Papua Nuova Guinea per girare un reality. La notizia è stata diffusa solo dopo molti giorni, ma pare che la star abbia rischiato la morte. Ora sta meglio e rassicura tutti sui social: "Sono guarito velocemente, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto".

Zac ha lottato tra la vita e la morte a causa di una "forma di febbre tifoide o un'infezione batterica".



"Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno scritto - ha commentato sui social - Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea, ma sono guarito velocemente e ho concluso le mie tre settimane fantastiche in P.N.G. Ora sono a casa per le vacanze con i miei amici e la mia famiglia. Grazie per tutto il vostro amore e la vostra preoccupazione, ci vediamo nel 2020!".



