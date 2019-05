Zac Efron, addominali a confronto con la sua statua di cera

Era la prima volta che Zac Efron vedeva la sua statua di cera e per omaggiare il "capolavoro" non ha resistito, ha alzato la maglietta e ha confrontato gli addominali. L'attore trentunenne è stato infatti il protagonista di un momento divertente con Ellen DeGeneres nel suo show televisivo. "Per quanto ami Madame Tussaud, non credo che potrò mai entrare lì", ha detto Zac. Anche se un'idea ce l'ha: "Sto pensando di entrare di nascosto e di mettermi in posa.... chiunque abbia fatto questa statua deve sapere che sono molto impressionato e anche spaventato". Poi è partito il confronto sui muscoli...