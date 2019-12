"Wonder Woman 1984", ecco il primo trailer in italiano

Dal 1984 al 2020 è un attimo. E' l'inizio di una nuova era. " Wonder Woman 1984 " arriverà nelle sale a giugno 2020, intanto è stato rilasciato il primo trailer ufficiale che promette di stupire. A vestire i panni della supereroina è Gal Gadot , che da tempo sui social delizia i follower con chicche esclusive e dietro le quinte. La pellicola della regista Patty Jenkins sta dunque per arrivare.



Il trailer è stato presentato al Comic Con Experience di San Paolo del Brasile e ora si spera che la pellicola superi il successo del 2017 quando ha incassato 822 milioni di dollari.







Nel cast anche Chris Pine (nei pacci di Steve Trevor), Robin Wright e Connie Nielsen. Mentre la rivale è la new entry Kristin Wiig. Quanto al tuffo negli Anni 80, la regista ha dichiarato: "Accadde qualcosa in quel decennio che davvero segnò l’inizio del mondo moderno. E' stato un decennio meraviglioso, con musica fantastica. Sarà affascinante vedere Wonder Woman in un momento storico così estremo e allo stesso tempo unico".



