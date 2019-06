Gal Gadot pubblica su Instagram la foto del nuovo costume di Wonder Woman

"Wonder Woman 1984" uscirà tra un anno, esattamente il 5 giungo 2020, ma i fan sono già in attesa. A scatenare ancora di più la loro curiosità ci hanno pensato Gal Gadot , protagonista della pellicola, e la regista Patty Jenkins , condividendo sui social il primo poster del film. Nell'immagine dai colori sgargianti l'eroina DC Comics indossa un costume tutto d'oro che ricorda la Golden Eagle Armor, l'armatura che Wonder Woman usa per le battaglie.

"Anche se noi della Warner Brothers non vi vedremo all'ADCC-Hall H (Hero Hall del San Diego Comic-Con, ndr) quest'anno. Siamo così eccitati per quello che accadrà. Quindi fino ad allora ecco un piccolo regalo per voi da parte nostra", ha scritto la Gadot, su Instagram, postando l'immagine. E i fan si sono subito scatenati in like e commenti.



Il nuovo film su Wonder Woman, che non sarà un sequel ma una storia a sé, sarà ambientato in piena guerra fredda. Diana Prince dovrà combattere contro l'Unione Sovietica, oltre a una nuova acerrima nemica, Cheetah, interpretata da Kristen Wiig.



Nel cast del film anche Chris Pine nei panni di Steve Trevor, Natasha Rothwell in un ruolo di cui ancora non si conoscono i dettagli, e Pedro Pascal.



La sceneggiatura della pellicola è firmata dalla regista Patty Jenkins, Geoff Johns e David Callaham.