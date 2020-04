Will Smith si racconta a casa: su Snapchat lancia uno "show dalla quarantena"

Tantissimi personaggi famosi da tutto il mondo si stanno adoperando per non lasciare soli i propri fan. Se le loro dirette Instagram e Facebook non fossero abbastanza, Will Smith ha deciso invece di lanciare una novità su Snapchat, "Will From Home" . Uno "show dalla quarantena" è come lo stesso iconico interprete di "Willy il Principe di Bel Air" definisce la serie in cui attraverso brevi video racconta i suoi giorni a casa per il lockdown. Per il momento sono previsti 12 episodi che usciranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Utilizzando come ambientazione il garage/sala relax dell'attore, il diario dell'attore hollywoodiano unisce humour, effetti video tipici di Snapchat, conversazioni in famiglia e ospiti (famosi e non) che raccontano, a rigorosa distanza di sicurezza, la loro quarantena. Tra i primi Tyra Banks.

Nel primo episodio della nuova serie il divo, in tuta, ci porta nel suo garage reso una sala relax ("Apparentemente non sono abbastanza bravo da avere uno spazio tutto per me in casa" scherza), con tanto di mega schermo per allenarsi con il golf virtuale e una statua a grandezza reale del figlio rapper Jaden, ritratto con due teste.

Sean Mills, il responsabile dei contenuti originali di Snapchat, ha spaigato la scelta di queste nuove forme di intrattenimento: “La nostra prima reazione è stata quella di implementare la sezione news. Dopo una settimana, però, ci siamo resi conto dell’enorme crescita di interesse nei confronti di contenuti di intrattenimento, specialmente di genere umoristico. Al momento, il pubblico chiede contenuti positivi, che diano forza. Non si tratta solo di evasione ma di quello che può venire di buono da un momento molto difficile. Will From Home risponde perfettamente a questa esigenza”.





