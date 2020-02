"Bad Boys for Life", Will Smith e Martin Lawrence di nuovo in pista contro il crimine

A distanza di 17 anni dal primo sequel, Will Smith e Martin Lawrence tornano a vestire i panni dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett per "Bad Boys for Life". Il film diretto da Adil El Arbi e Bilal Fallah. La coppia questa volta se la deve vedere con un potente cartello messicano, per una vicenda che costringerà Burnett a recedere dal suo proposito di andare in pensione... Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva.