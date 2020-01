"Villetta con ospiti", vizi privati e pubbliche virtù della borghesia italiana 

Nell'evoluzione della storia i sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi con innocenza. Nessuno è accusabile, anche se, insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati. ""La difesa personale era un tema che volevo affrontare da tempo. Senza voler accusare o dare giudizi. Raccontando in modo semplice come la paura di perdere tutto ci possa far compiere atti impensabili, di cui non ci ritenevamo capaci - spiega il regista -. E disegnando personaggi controversi, difficili da catalogare. Perché sono loro quelli che, da sempre, destano in me maggiore interesse".

"Ho strutturato la storia in ventiquattr’ore. Un esterno/giorno, nei luoghi simbolo di una piccola cittadina del nord, ricca e pacifica - prosegue De Matteo -. Il racconto qui è solare, luminoso, ieno di buone intenzioni. Con i protagonisti che mostrano il loro lato migliore. Con i toni, i colori e le sonorità della commedia delle apparenze. Poi si cade nell’interno/notte, nello spazio chiuso di una villetta, come fossimo finiti in un imbuto. Qui la storia diventa dura, violenta. I personaggi vengono riuniti, rinchiusi senza la possibilità di sfuggire e portati a trasformarsi, facendo uscire il loro lato irrazionale. Quello che li fa decidere senza ragionare, solo per la salvaguardia di se stessi e di ciò che possiedono. E, come nel teatro da camera, la distanza tra attore e pubblico sembra sparire e le verità di ognuno vengono intimamente liberate".

Tra gli altri, nel cast figurano Massimiliano Gallo, Cristina Flutur, Monica Billiani e Ioan Tiberiu Dobrica.

