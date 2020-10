Wanda Fisher: "Mi sento Favolosa e amo i toyboy, ecco il mio inno all'autostima"

"Il mio vuole essere un inno all’ autostima, un invito alle donne di tutte le età, in qualsiasi situazione e con chiunque, a piacersi fino in fondo anche con i propri difetti". Wanda Fisher torna più esplosiva che mai con un brano istrionico e colorato: "Favolosa", Tanta ironia e voglia di ridere e far sorridere. Tgcom24 offre in anteprima esclusiva il video del singolo in radio dal 9 ottobre.

La cantante italo-americana e corista dei più grandi artisti italiani (è la voce originale dei cori de “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e ha preso parte come corista al tour d’addio di Mina), si mette in gioco e si "sente protagonista della sua vita come fosse una star, una donna che vuole fare faville e che ama molto i toyboy".

Il brano, scritto da Ilaria Verona e Valentina Borchi, prende ispirazione dalla sigla del "Mammamia", noto locale rainbow toscano. E' stato prodotto, arrangiato e mixato da Giovanni Cocco (Cv Music Label). Il basso registrato da Carlo Romagnoli, le chitarre da Andrea Bartelletti, le fisarmoniche di Giuseppe Spinelli e percussioni di Diego Guarino, arricchito da cori di Carlotta Adamo, Alice Cozzi Letizia Ticozzelli, Francesca Vaccaro e Alessio Vannoni.

Quanto al videoclip, nato da un’idea di Kevin Dellino, il colorato ed esilarante videoclip vede protagonista il modello e calciatore Matteo Alessandroni. Spiccano anche personaggi come l’irriverente Simone Di Matteo (in un cameo), il ballerino Filip Simaz (in un assolo), Riccardo Remedi Dj, Daniele Pompili e Sgrodolina.