Wanda Fisher torna ed è "Senza freni"

Dopo il successo dei brani "La Star" e "Favolosa", la cantante italo-americana Wanda Fisher, famosa per essere stata la voce femminile de "Il mio canto libero" di Lucio Battisti e aver collaborato come corista con alcuni dei più grandi cantanti italiani (da Mina a Vasco Rossi), torna con il singolo "Senza freni". Un brano interpretato al fianco di Wobasoul, nome d’arte di Matteo Galdiolo, cantautore di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.